Kocasinan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 80 ton patates

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hem üreticiye hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 2 bin 500'den fazla aileye 40'ar kilo olmak üzere toplam 80 ton patates dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle devletin şefkat elini, vatandaşlara doğrudan yansıtılarak yardımseverlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun daha çok pekiştirilmesine katkı sağladıklarını ifade etti. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize şimdide patates dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine, Sosyal Market ile kıyafet konusunda yardımcı oluyoruz. Ayrıca gıda kolilerle destek oluyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle bugünün özelinde daha fazla ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyoruz.”

Başkan Çolakbayrakdar, ‘Halka hizmet; Hakka hizmet' anlayışıyla hareket ederek dar gelirli ailelere gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

Sevinçlerini dile getiren vatandaşlar ise dualar ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekip, 20 kiloluk torbalar halindeki patatesi, her aileye 2 adet torba olmak üzere toplam 80 ton patatesi kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerinin adreslere ulaştırmaya başladı.