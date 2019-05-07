Kocasinan Belediyesi'nden sıfır atık çalışmalarına destek

Öğrenci Bahar Şenliği'nde Çevre Mühendislik Bölümü tarafından ‘Sıfır Atık' temalı geri dönüşüm çalışmasına tam destek verdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hem doğal kaynakları korumak hem de Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla geri dönüşüm çalışmalarına özellikle önem verdiklerini söyledi.

Bilinçli tüketimin sadece bugünler için değil, gelecek nesiller için de önem arz ettiğinin bilinciyle çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Bilindiği üzere; Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek oluyoruz. Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev kabul ediyoruz. Bu kapsamda ilçenin çeşitli yerlerine ‘Elektronik Atık Toplama Noktaları' yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. Türkiye genelinde başlatılan tekstil ürünlerin ekonomiye kazandırılması noktasındaki çalışmaya bizler de tam destek verdik. Bölgemizin 200 farklı noktasına ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' yerleştirildi. Özellikle atık ve deforme olmuş tekstil ürünler yalıtım malzemesi olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmamızla geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı ambalaj atıkların doğru şekilde toplanması, ülke ekonomisine ve çevreye kazandırılması için ilçe genelindeki ilk ve ortaokullara yönelik ‘E-atık Toplama Yarışması'nı başlattık ve atık pil toplayan öğrencileri ödüllendiriyoruz. Ayrıca okullarda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerlerimizle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenliği alanında dikkat çekici bir stantla yerini alan Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Çevre Mühendisleri Ahmet Usta ile Ceyda Ata, çevre bilincinin kazandırılması ve kaynakların verimli kullanılması gibi konular hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Ayrıca etkinlikte çeşitli yarışmalar düzenlendi ve yarışmanın sponsoru olan Kocasinan Belediyesi tarafından yarışmada dereceye girenlere büyük ödül olarak bisiklet hediye edildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Erciyes Üniversitesi Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Özkan'ın elinden alan yarışmacı, Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyetinden dolayı Kocasinan Belediyesi ekibine ve Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.