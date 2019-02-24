Kocasinan Belediyesi'nden Turgutreis'e iki tesis birden

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Turgutreis Mahallesi'ne yapılan hizmetlerle bölgenin çehresini değiştirdiklerini söyledi.

Turgutreis Mahallesi'nde yapımı tamamlanan toplamda bin 300 metrekare alana sahip sosyal tesis ile bin 800 metrekare alan üzerinde inşa edilen Aile Sağlık Merkezi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmetler ürettiklerini söyledi. Kocasinanlılara daha güzel ve daha iyi hizmetler vermek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İlçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. İlçe sakinlerimizin sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Turgutreis Mahallesi'nde yaptığımız sosyal tesisi hızlı bir şekilde tamamladık. Bölge sakinlerine hizmet edecek olan tesisimizde sosyal mekanların yanı sıra Kocasinan Akademi'nin de hizmet verebileceği derslikler olacak. İl Sağlık Müdürlüğü'nün iç tefrişat çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte aile sağlığı merkezi de vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Bölge sakinlerine, Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından mahalledeki semt pazarını ziyaret etti. Hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla hoş sohbetler gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise parkta oyun oynayan çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Çocukların büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem verdiklerine dikkat çekerek “Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan'ı daha da güzelleştiriyoruz. Hemşerilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz. Parklarımızı özellikle ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Amacımız; yeni yaptığımız parklarda, 7'den 70'e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için parklarımızın sayısını arıtacağız” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden son derece memnun olduklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.