Kocasinan Belediyesi'nden Vergi Mesaisi

Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta içi 25-26-27-28-29 Kasım Cuma Günü, hafta sonu ise 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü saat 09:00 ile 16:00 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyuruldu.

Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ile kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan'ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.