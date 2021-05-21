Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi

Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi; Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta sonu 22 Mayıs Cumartesi ve 23 Mayıs Pazar günü ile 29 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günü saat 10:00 ile 16:00 saatleri arası, hafta içi ise 24-25-26-27-28 Mayıs Cuma günü saat 09:00 ile 17:00 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyuruldu.

Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ile kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan'ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.