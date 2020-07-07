Kocasinan Belediyesi'nden yoğun ilgi gören ihalelere koronavirüs önlemi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak belediye hizmet binasının otoparkında yapılan ihalelere ilgi yoğun oldu. “Hayırlı olsun” dilekleriyle açılış yapan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

Encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, Saraybosna Mahallesinde 3 adet konut arsası, Erkilet Ertuğrul Gazi ve Erkilet General Emir Mahallesinde toplam 4 adet konut alanı, Cırgalan, Kötügöller, Uğurevler ve Yenidoğan Mahallesi'nde birer adet konut arsası ile Sümer Mahallesi'nde 1 adet işyeri olmak üzere 12 taşınmaz satışa sunuldu.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi; “Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan'ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan´da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.”

Kocasinan Belediyesi, ihalelerde toplam 33 Milyon 572 bin Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne ait Saraybosna ve Cırgalan Mahallesi'nde bulunan sosyal konut arsalarının satışı ise 15 gün içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı.