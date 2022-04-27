Kocasinan Belediyesi'nin sporcularından madalya yağmuru

Spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarıdan dolayı sporcuları tebrik ederek, “Spor yatırımlarımız, başarılarla taçlanıyor” dedi.

Kayseri ve Türkiye'nin gururları olan sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Takımımız ve Milli sporcularımız, elde ettiği başarılar sayesinde adlarını tarihe altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak spora yaptığımız hizmetler, meyvelerini en güzel şekilde veriyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını taşıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız” diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan 23 - 26 Nisan 2022 tarihlerinde Karaman'da düzenlenen Küçükler Takım - Ferdi Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Ecrin Çetin ve Ecrin Melike Aksu'dan oluşan Kocasinan Bayan Takımı, Türkiye 3.sü oldu. Kenan Eren Kahraman - Miraç Bodur ve Erol Cetin'den oluşan Erkek Takımı ise Türkiye 4.sü oldu. Çift Erkekler kategorisinde Kenan Eren Kahraman ve partneri Mustafa Nebhan Türkiye Şampiyonu olurken, Ferdiler kategorisinde Kenan Eren Kahraman Tek Erkek Türkiye 3.sü, Ecrin Çetin ise Tek Bayan Türkiye 4.sü olarak turnuvayı tamamladı.