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Kocasinan Belediyespor Avrupa Kupalarına katılacak

Masa tenisinde Kayseri’yi süper ligde temsil eden Kocasinan Belediyespor Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazandı.

Masa tenisinde Kayseri'yi süper ligde temsil eden Kocasinan Belediyespor Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazandı.


Tamamen alt yapı sporcularından oluşan Kocasinan Belediyespor Kulübü Bayan (A) takımı, 2019-2020 sezonunu 4. sırada tamamlayarak Avrupa Kupalarında Kayseri'yi temsil edecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, masa tenisi takım sporcuları Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman, Kadriye Nur Sarı'yı ve antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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