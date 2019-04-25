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Kocasinan Belediyespor B Kız Takımı Türkiye Masa Tenisi 1. Ligi Şampiyon Tamamladı

Türkiye Masa Tenisi 1.

Ligi'nde mücadele eden Kayseri Kocasinan Belediyespor B Kız takımı Final Etabı Müsabakaları sonucunda ligi şampiyon olarak tamamladı.


Ligi´nde 2018-2019 sezonu 19 - 21 tarihleri arasında Ankara´da yapılan 3.ve son etapla tamamlandı. Mamak Spor Salonunda oynanan ve üç gün süren karşılaşmalar sonunda, Kayseri Temsilcisi Kocasinan Belediyespor B Kız Takımı Ligi Şampiyon olarak tamamladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Ligini Şampiyon olarak tamamlayan Kocasinan Belediyespor B Kız Takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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