Kocasinan Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği

Kocasinan Çocuk Kulübü üyelerinin düzenlediği dönem sonu etkinliği, eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu. Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak, Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda hünerlerini sergileyen Kocasinanlı çocuklar,gösterileriyle önemli sosyal mesajlar verdi. Programda çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler de hoşça vakit geçirdi.

Yoğun ilgi gören gösteriyle ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini ve mutlu olmalarını sağladıklarını belirterek,“ Geleceğin teminatı yavrularımız için proje üretirken onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak için 2017 yılında Çocuk Kulübümüzü kurduk. Bu kulübün bütün amacı; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimizle gelecek nesillerimizi, yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek, sosyal yaşama hazırlıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile emek harcayarak, güzel bir gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliği büyük bir keyifle takip eden aileler ise Kocasinan Çocuk Kulübünün çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı ve BaşkanAdayı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.