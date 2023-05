Kocasinan Erkek Masa Tenisi Takımı Süper Ligde

Lig karşılaşmalarında sergilediği performansla üçüncü oldu. Oynadığı 14 maçın 9'nu kazanan Kocasinan Masa Tenisi Erkek Takımı, topladığı 23 puan ile Süper Lig'e yükseldi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ‘Kocasinan'ımızın adının hızla yükseldiğini vurguladı.

Farklı şehirlerde düzenlenen Masa Tenisi 1. Lig müsabakalarında gösterdiği başarılar ile fırtına gibi esen Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Erkek Takımı, 1. Ligi 3. sırada bitirerek, önümüzdeki sezon Kayseri'yi Süper Lig'de temsil etme hakkı kazandı. Mehmet Ali Karaboğa, Kenan Eren Kahraman, Yunus Gaygısız ve Ali Eren Ulusakarya'dan oluşan Masa Tenisi Takımı, tüm sezon boyunca sergilediği performans ile damga vurdu. Rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Masa Tenisi Takımı, topladığı 23 puan ile Türkiye Süper Ligi'ne yükseldi. Üstün başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Öncelikli olarak sporcularımızı ve Antrenörler Halil Adak ile Kemal Balım'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün her alanda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle Masa Tenisi takımımız, uluslararası başarılarla tarihe geçiyor. Masa tenisinde Süper Ligin yanı sıra diğer liglerde de mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımlarımız, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılar sayesinde ‘Kocasinan' adı hızla yükseliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında sporcularımız, gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. İnşallah Kocasinan'ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Ayrıca diğer birçok takım transfer yaparak, liglerde mücadele ederken, bizde ise tamamen kendi alt yapımızdan yetişen sporcularımızdan, oluşan takımlarımız her geçen gün çıtayı daha üst seviyelere çıkarmak için var güçleriyle mücadele ediyorlar. Kendi alt yapımızdan yetişen başarılı sporcularımızı, yetiştirmeye ve her zaman onlara destek vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine inancım sonsuz. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bize bu gururu yaşattıkları için başta hocalarımız olmak üzere tüm sporcu kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.