İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocasinan Gençlik son hafta maçına çıkmayacak

Kayseri U-16 Ligi B Grubu’nda yer alan Kocasinan Gençlikspor, ligin son hafta maçına çıkmayacağını açıkladı.

Kayseri U-16 Ligi B Grubu'nda yer alan Kocasinan Gençlikspor, ligin son hafta maçına çıkmayacağını açıkladı.


Ligde bu sezon istediğini bulamayan ve ligde alt sıralarda kalan Kocasinan Gençlikspor, ligin son hafta maçında yarın Serkent Stadı'nda Doğa Gençlikspor ile oynaması gereken maça çıkmayacağını bir dilekçe ile Futbol İl Temsilciliği'ne bildirdi. Bu durum hakem ve rakip takıma iletilerek maçın oynanmayacağı dile getirildi. Böylece Doğa Gençlikspor hükmen 3-0 galip gelmiş oldu. Kocasinan Gençlikspor bu sezon oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 7 puan ile 8. basamakta bulunuyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.