Kocasinan Gençlik son hafta maçına çıkmayacak

Kayseri U-16 Ligi B Grubu'nda yer alan Kocasinan Gençlikspor, ligin son hafta maçına çıkmayacağını açıkladı.

Ligde bu sezon istediğini bulamayan ve ligde alt sıralarda kalan Kocasinan Gençlikspor, ligin son hafta maçında yarın Serkent Stadı'nda Doğa Gençlikspor ile oynaması gereken maça çıkmayacağını bir dilekçe ile Futbol İl Temsilciliği'ne bildirdi. Bu durum hakem ve rakip takıma iletilerek maçın oynanmayacağı dile getirildi. Böylece Doğa Gençlikspor hükmen 3-0 galip gelmiş oldu. Kocasinan Gençlikspor bu sezon oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 7 puan ile 8. basamakta bulunuyordu.