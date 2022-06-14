İhlas Haber Ajansı

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Kocasinan Gençlikspor deplasmandan 3 puanla döndü

Kayseri 1.

Amatör Küme B Grubunda ligin 14. haftasında oynanan müsabakada Kocasinan Gençlikspor, deplasmanda Yerköyspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.


Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Volkan Oğuz, Serkan Yıldırım, Kadir Çelikbaş


Yerköyspor: Ayhan Baklacı, Mustafa Tellioğlu, M. Arif Atılgan, Ali Benli, Onur Kişi, Ahmed Asaa, (Âdem Erül dk.75), Ahmet Emin Karaca, (Erhan Altıntaş dk.75), A. Furkan Sürdem, Onur Bağçı, (Samet Erül dk.53), Burak Alma, Metehan Yörükoğlu


Kocasinan Gençlikspor: Alpaslan Ötüken, Mustafa Pelen, (E. Osman dk. 36) Ahmet Kahveci, Cankat Yalçın, Bayram Altundağ, Batuhan Öztürk, (Mustafa Aktaş dk.46) Ersin Taşdemir, Seyit Bilecen, (Musa Küpeli dk.48), Ramazan Bulmuş, Ahmet Soyak, (Okan Duran dk.75), Şerafettin Sevim, (Murat Çakmak dk.78)


Goller: Şerafettin Sevim (dk.18) (Kocasinan Gençlikspor)

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