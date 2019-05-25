Kocasinan, Geri Dönüşümle Çok Büyük Ekonomik Değer Oluşturuyor

Geri dönüşüme ilişkin çalışmalarıyla örnek teşkil eden Kocasinan Belediyesi, atık yağların ayrı toplanması için ilçenin 147 farklı noktasına ‘Bitkisel atık yağ toplama kutusu' yerleştirdi. Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.

“Daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirterek, “ Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz. Bu kapsamda kağıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Yeni çalışmayla toplumumuzun çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz ve böylelikle gelecek nesillere daha temiz Kocasinan bırakacağız. Çevreye karşı gösterdikleri duyarlılık konusunda destek veren herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçenin 147 farklı noktasına ‘Bitkisel atık yağ toplama kutusu' yerleştirdi. Çalışma ile evsel atık yağlar toplanarak, hem atık yağın çevreye verebileceği olası zararların önüne geçilecek, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanacak.

Kocasinan Belediyesi, özellikle teknolojiyle donatılmış günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV'de kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıklar, tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesis de işlem görüyor ve bunlar geri dönüşüme kazandırılıyor.

İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını, evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla toplayan Kocasinan Belediyesi, iş yerleri ve kamu kurumlarında; iç mekan kutularıyla marketlerde ise büyük kafes sistemi ve büyük kutularla atıkları topluyor.