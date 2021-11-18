Kocasinan, Gök Gözlem Evi ile gözü daha yükseklerde

Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hıdırellez Gök Gözlem Evi Projesi için Ankara'da teleskop örneklerini inceledi. İç tefrişat çalışmalarıyla Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıyı kültürel miras olarak kazandıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin ufkunu açacak ve hayallerini gerçekleştirecek çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Erkilet Bölgesi'ndeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü'nün eşsiz şehir manzarasıyla da dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kültürel miraslarımızı koruyup yaşatmak ve geleceğe aktarmak için çok yönlü çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek “Yapımı 1241- 1242'lı yıllara ait olan Hızır İlyas köşkü diye bilinen tarihi mekanı, restore ettik ve iç tefrişat çalışmalarının tamamlanmasıyla günümüze kazandıracağız ve bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Tarihi yapıyla ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Çalışmanın ayrıca Tarihi Kentler Birliği tarafından tarihi ve kültürel mirası korunması konusunda proje ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun” diyerek noktaladı.

HIDIRELLEZ KÖŞKÜ

13. yüzyıl Selçuklu dönemi eseri olan Hıdırellez'i Köşkü, Anadolu Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Hıdırellez Tepesi'ne büyük bir tümülüsün üstüne yaptırılmıştır. Av köşkü olarak planlanan yapı bazı kaynaklara göre şifahane olarak kullanılmıştır. Şehre hakim bir konumda bulunan yapıda; hol, mescit, eyvan ve bir mutfak bulunmaktadır. Ayrıca yapı, kesme taş duvar örgüsü ile inşa edilmiştir ve duvarlar yığma tekniğiyle yapılmıştır. Kocasinan Belediyesi'nin restore çalışmalarını tamamladığı yapı, en yakın zamanda Gök Gözlem Evi olarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.