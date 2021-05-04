Kocasinan gönüllüsü, 156 bin kişinin yüreğine dokundu

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Kocasinan Gönüllüsü Projesi' ile bu zamana kadar ihtiyaç sahibine verilen 627 bin 184 ürün olmak üzere 156 bin 150 vatandaşın ihtiyacına cevap verdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini söyledi.

Proje ile veren elle alan el arasında hayır köprüsü kurduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, özellikle Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle devletin şefkat elini, vatandaşlara doğrudan yansıtılarak yardımseverlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun daha çok pekiştirilmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine karşı 17 günlük tam kapanma sürecinde kapalı olan İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile Sosyal Market'in önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan Gönüllüsü projesiyle hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Proje çerçevesinde 4 yıl önce hizmete sunduğumuz İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Sosyal Market ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Proje ile ihtiyaç fazlası durumundaki mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak gibi ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'nde eşyalar, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Kullanılmayacak durumda olan ürünlerin ise tadilatları yapılıyor, yıkanıp ütülenen eşyalar daha sonra tezgahlardaki yerlerini alıyor. Mobilya, beyaz eşya gibi ürünler ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere depolama alanlarına götürülüyor. Sosyal Market'imizde ise herkes ihtiyaçları ölçüsünde sıfır ürünleri mağaza konforu içerisinde alışveriş yapabiliyorlar. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir. Bundan dolayı projenin ilerlemesinde katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.”

Öte yandan Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli' isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.