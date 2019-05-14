Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile 78 bin 652 kişiye ulaşıldı

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Kocasinan Gönüllüsü Projesi' ile bu zamana kadar 78 bin 652 kişinin yüreğine dokundu. Yardımsever vatandaşlardan gelen giysi, ev eşyası gibi ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kocasinan Gönüllüsü Projesi, Ramazan ayında da yüzleri güldürmeye devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje ile veren elle alan el arasında hayır köprüsü kurduklarını söyledi.

Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde hizmete sunulan Yeşil Mahalle'deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyor. Bu zamana kadar 78 bin 652 ihtiyaç sahibine ulaşan Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'ne uğrayan ihtiyaç sahipleri, alışveriş konforunda, bedenlere göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan rahatlıkla seçebiliyor. Sosyal Market ise ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağaza konforunda ücretsiz alışveriş keyfi yaşatıyor. ‘Halka Hizmet, Hakk'a Hizmet' anlayışı ile önemli hizmetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayında da yardımları artırarak devam ettiklerini belirterek, “Kocasinan Belediyesi olarak hemşehrilerimin kullanmadıkları ihtiyaç fazlası olan ürünleri toplayıp, İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkeziyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Burada vatandaşlarımızın vermiş olduğu ikinci el kıyafetler, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Kullanılmayacak halde olan ürünler ise tadilatları yapılıyor, yıkanıp ve ütüledikten sonra eşyalar tezgahlarda yerini alıyor. Sosyal Marketimizle ise, Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçe sakinleri, yüklediğimiz puanlarla Sosyal Marketimizden ihtiyaçlarına göre istedikleri ürünleri alabiliyorlar. Projemizle Kocasinan bölgesinde ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmamasını hedefliyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek içindir. Bu noktada duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim. Önce Allah'ın rızasını alıp sonra vatandaşlarımızın yarasına merhem olabiliyor, gönüllerini kazanabiliyorsak ne mutlu bizlere. Hep birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içerisinde geçirebileceğimiz güzel günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların; Kocasinan Belediyesi'nin tesislerine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, ilçe muhtarlıklarına ve AVM'lerde oluşturulan ikinci el eşya toplama standlarına başvurmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı.