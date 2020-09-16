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Kocasinan, ihalede 19 milyon 362 bin Türk lirası gelir elde etti

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 11 adet konut arsası için düzenlenen ihalelerde toplam 19 Milyon 362 bin Türk Lirası gelir elde etti.

Kocasinan Belediyesi Başkanvekili Hacı Ersu yönetiminde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak belediye meclis salonunda yapılan ihalelere ilgi yoğun oldu.


Encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde; Pervane, Ertuğrulgazi, General Emir, Ziyagökalp Mahallesi'nde ve Erkilet Bulvarı üzerinde birer adet konut arsası, Mithatpaşa Mahallesi'nde 4 adet konut arsası ile Erkilet Mahallesi'nde 2 adet konut alanı olmak üzere 11 adet taşınmaz satışa sunuldu. İlçenin farklı noktalarında bulunan ve 15 ay taksit seçeneği ile satışa sunulan taşınmaz ihalelerden toplam 19 Milyon 362 bin Türk Lirası gelir elde edildi.


Öte yandan Mithatpaşa, Ertuğrulgazi, Erkilet ve Pervane Mahallesi'nde bulunan sosyal konut arsalarının satışı ise 15 gün içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı.

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