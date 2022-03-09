Kocasinan, ihalelerde 47 milyon 555 bin TL gelir

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda yapılan ihalelere ilgi yoğun oldu. “Hayırlı olsun” dilekleriyle ihaleyi açan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

Encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde; Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 10 adet villa arsası, Beyazşehir Mahallesi'nde 3 adet konut alanı, Kayabaşı Mahallesi'nde 1 adet konut alanı, Mithatpaşa Mahallesi'nde 1 adet konut alanı ile 1 adet ticaret ve konut arsası olmak üzere toplam 16 taşınmaz satışa sunuldu.

“Hayırlı olsun” dilekleriyle açılış yapan Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı pazarlıkların da yaşandığı ihaleler, renkli görüntülere sahne oldu.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan'ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan´da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun”.

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan ve yüzde 25 peşin, 12 ay taksit seçeneği ile satışa sunduğu taşınmaz ihalelerden toplam 47 Milyon 555 bin Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca Kocasinan Belediyesi'ne ait Ertuğrulgazi, Kayabaşı ve Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan 1'er adet arsaların satışı ise 15 gün içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı.