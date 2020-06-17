Kocasinan, kentsel dönüşümde altın çağını yaşıyor

Kocasinan Belediyesi'nin Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Kentsel Dönüşüm Projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını söyledi.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade etti. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Kocasinan'da kentsel dönüşüm alanı toplam 4 milyon 207 bin 873 metrekare alanı kapsamaktadır. 1 milyon 500 bin metrekare alanda aktif olarak çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar teslim edilen konut sayısı 529 ve yapımı devam konut sayısı ise 962 adettir. Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan'ı yenilemek ve Kayseri'ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir. Kentsel dönüşümle sosyal bir dönüşüm yaparak, imarsız yapıların içerisinde okulu, çevre şartları, parkları ve sosyal donatıları olmayan bölgeleri daha yaşanabilir bir konuma getiriyoruz. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan'ı kurmak için çalışıyoruz. Bu noktada Yunus Emre Mahallemizde devam eden ve 6 bloktan oluşan konutların tamamlanmasında sona yaklaştık. Planlanan tarihin gelecek yıl olmasına rağmen inşallah yılsonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Mahallemizde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmaları Gaziosman ve Yavuzlar Mahallelerini de kapsayacak şekilde bu bölgenin kentsel dönüşümde başlangıç noktası olmuştur. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemektir.”

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Geleceğimizin teminatı yavrularımız için tüm sosyal donatılarının yer aldığı daha güzel bir yaşam alanı inşa ediyoruz” diyerek noktaladı.