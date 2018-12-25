Kocasinan, kırsal mahallelerde hizmet rekoru kırıyor

Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 400 bin nüfusla, yüzölçümü olarak Kayseri'nin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda daha güzel Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de belirli bir program dahilinde yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan yatırımlarla mahallelerin çehresinin değiştiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni Kocasinan'ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerin de standardını yükselterek cazibe merkezi haline getiriyoruz. Bu çerçevede ilçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla bu yıl toplam 165 kilometre yolun reglajı yapıldı. Muhtelif mahallelere 50 bin metrekare kilitli parke çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca tarımsal sulama için belli yerlere koruger borular yerleştirilirken ihtiyaç duyulan mahallelerde taziye evi yapıldı. Yeni parkların yapımının yanı sıra mevcut parkları da yeniledik. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha çok ortaya çıkaracak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, daha yaşanabilir bir Kocasinan için bölge genelinde yenileme çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini de sözlerine ekledi.