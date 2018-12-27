Kocasinan küçük dostlara sahip çıktı

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 30 adet beslenme noktasının yanı sıra 10 farklı bölgede haftada 5 kez düzenli olarak sokak hayvanları ve doğadaki diğer canlıların yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Doğadaki tüm canlılar için seferber olan Kocasinan Belediyesi, kış sezonu boyunca besleme noktalarına 10 ton yem bırakmayı hedefliyor.

Doğaya ve çevreye değer veren sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk havalardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına mama bırakıyor. Haftada 5 kez yapılan uygulama sayesinde küçük dostlar olarak adlandırılan sokak hayvanları bu sayede karınlarını doyurma fırsatı buluyor. Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, korunaklı ve iki katlı olarak tasarlanan beslenme noktalarının üst katında kuşlar, alt katında ise köpek ve kediler için mama ve su bölmeleri bulunuyor. Böylelikle çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla hayvan severlerin de takdirini kazanıyor.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda hatırlanacağı gibi sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumlarında onlara daha iyi hizmet verebilmek adına geçtiğimiz yıl ‘Küçük Dostlar Ambulansını' hizmete sunarak, bu çalışmamızla örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Diğer belediyelerin de bizim bu çalışmamızı örnek alıp, yapmaya başlaması bizi ayrıca mutlu ediyor. Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeşil alanları ve parkları ile göz dolduran Kocasinan'ın birçok noktasında sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturduklarını ve bunların Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bu noktalarda soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu gibi hassasiyet gerektiren çalışmalarımızda toplumun her kesiminden destek görüyoruz. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri gerçek manada memnun ve mutlu ediyor. Kış sezonu boyunca besleme noktalarına 10 ton yem bırakmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin desteğiyle bu rakamında üzerine çıkmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan sakinlerinin, yardıma muhtaç sokak hayvanlarını görmeleri durumunda Kocasinan Belediyesi'nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağını da sözlerine ekledi.