Kocasinan Masa Tenisi Takımı Sivas'tan derecelerle Döndü

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi takımı Sivas'ta düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Bölge Takım yarışmalarından derecelerle döndü.

2019 - 2020 faaliyet programında yer alan Yıldızlar Bölge Takım yarışmaları 9 - 10 Kasım 2019 tarihlerinde Sivas'ta yapıldı.

Müsabakalarda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Erkek (A) takımı 1., Erkek (B) takımı 2. ve Kız takımı 3. olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Sivas'tan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.