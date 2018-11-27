Kocasinan masa tenisi takımları başarıya doymuyor

Böylelikle Kocasinan masa tenisi erkek ve bayan takımları, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.

Yıldızlar Türkiye Grup Eleme Müsabakalarının İç Anadolu ve Karadeniz Bölge karşılaşmaları Ankara Mamak Spor Salonu'nda oynandı.

Rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Erkekler A Takımı, bölge şampiyonu olurken, B Takımı ise 2. oldu. Bayanlar takımı ise üçüncü oldu. Böylelikle Kocasinan masa tenisi erkek ve bayan takımları, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Branşlarında büyük bir başarıya imza atan sporcular, desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.