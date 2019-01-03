Kocasinan modern tesislere yenilerini ekliyor

Kocasinan'ı inşa ettikleri yeni yapılarla modern bir kent görünümüne kavuşturduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, önümüzdeki dönem bu yapılara yenilerini ekleyeceklerini ve sosyal tesis sayısını arttıracaklarını söyledi.

Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen talep üzerine Mimarsinan Mahallesi'ne 2 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilecek sosyal tesisin temelinin atıldığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar,tesisin hizmete girmesiyle birlikte bölgeye sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda büyük bir kazanım sağlayacağını ifade etti.Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Akademi'nin daha yaygın hale gelmesi için tesisler yapmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Mimarsinan Mahallesi'ne modern bir sosyal tesis daha yapıyoruz. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak, bölge sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Tesisimizin içerisinde; yüzme havuzu ve fitness gibi spor aktivitelerinin yapılacağı fiziksel mekanlar olacak. Ayrıca bölge sakinlerinin keyifli vakit geçirecekleri Kafe Sinan gibi mekanlar yer alacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılacak tesisin bölge sakinlerine Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı.