Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kocasinan Okuyor-Kocasinan Masal Anlatıyor' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmaya 2-3-4-5-6 ve 7. Sınıflardan toplamda 8 bin 269 öğrenci katıldı. Oluşturulan komisyon tarafından her sınıf kategorisinde belirlenen 4 kitap olmak üzere toplam 29 bin 76 kitap okunarak, öğrenciler online sınava girdi. Sınavda öğrenme ve kavrama becerilerine göre derecelendirildi. Dereceye giren öğrencilere Osman Ulubaş Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören ile ödülleri verildi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okumanın çok önemli olduğunu ve eğitimin önce evde başladığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Tabi ki bu yapılan çalışmalar hakikaten çok değerli ve çok önemli. Okumanın ne demek olduğu konusunda hepimizin saatlerce konuşacak sözü vardır ama bunu bir alışkanlık haline getirebilmemiz, çocuklarımızın günlük hayatı içerisinde bir yer edinebilmesini sağlamak, ayrı bir çalışmayı gerektiriyor. Masallar da böyle. Bize büyüklerimiz bu değerleri masallarla öğretti. Çocukların da hayal edebilmeleri, kafalarında canlandırabilmeleri de ekstra çalışmalar gerektirir. Bu çalışmaları biz bulunduğumuz süre içerisinde yapacağız. İnşallah ilerleyen süreçte diğer ilçelerimiz de bu tip çalışmalarla gündeme gelir. Genel manada eğitim-öğretim sürecimiz bir tık daha ileriye gitmiş olur diye düşünüyoruz. Bir çocuğun eğitim hayatı toplamda yaşantısının yüzde 12'sini kapsıyor. Geriye kalan yüzde 88'inin çoğunu ailesi ile geçiriyor. Yani eğitim önce ailede başlıyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü, çalışma arkadaşlarını, okul müdürü arkadaşlarımı ve bu projelerde görev alan bütün arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise, “Çocuklarımız en zor zamanımızda, salgın sürecinde bile durmadılar okudular. Bu çocuklarımız 8 bin 269 çocuğumuz gibi ilçe içerisinde gerçekleştirdiğimiz projede zamanını iyi değerlendirmek, kendilerini geleceğe hazırlamak, kendilerini ifade etmek, vatanını ve milletini sevmek, gelişmiş ülkelere yetişebilmek için okudular. Biz bu çocuklara teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın hedeflerine şimdiden ulaşabilmesi için onları canı gönülden tebrik ediyorum ve en iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.