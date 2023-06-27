Kocasinan Şimşekspor Aksaray grubunda

U17 Türkiye Şampiyonası'nda yoluna devam eden Kocasinan Şimşekspor, 2. kademe grubunda Aksaray'da mücadele edecek.

2022 - 2023 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakaları birinci kademede grup birincisi olan 20 takımın katılımıyla 6'şar takımlı Kütahya-Aksaray gruplarında 11-14 Temmuz 2023 tarihlerinde ve 4'er takımlı Uşak-Erzurum gruplarında ise 12-14 Temmuz 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 4 grupta oynanacak. Final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla eleme usulüyle oynanacak.

1. kademe grubunda Kırşehir'de mücadele ederek rakiplerini tek tek geçen Kocasinan Şimşekspor adını 2. kademeye yazdırdı. Sarı siyahlılar 2. kademe grubunda Aksaray grubunda Ankara Kavaklıderespor, Ankara Güneşspor, Karaman Başakspor, Sivas Yolspor ve Çorum Gençlik Mimarsinanspor takımları ile mücadele edecek. Aksaray grubundan çıkarak adını son 4 takım adına yazdırmayı hedefleyen Kocasinan Şimşekspor U17 takımı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.