İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocasinan Şimşekspor dört takviye yaptı

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de son sıralardan kurtulmak isten Kocasinan Şimşekspor, ikinci transfer döneminde 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de son sıralardan kurtulmak isten Kocasinan Şimşekspor, ikinci transfer döneminde 4 oyuncuyu renklerine bağladı.


Ligin ilk yarısında küme düşme hattında yer alan Kocasinan Şimşekspor, ligin ikinci yarısı öncesi Batman Petrolspor'dan forvet oyuncusu Emre Demirci'yi, 1961 Trabzon'dan orta saha oyuncusu Recep Karabulut'u ve Esentepespor'dan da kanat oyuncusu Bulut Yılmaz'ı renklerine bağladı. Vatan nöbetinden dönen eski futbolcusu Tugay Oflazoğlu'nu da kadrosuna katan Kocasinan Şimşekspor'dan önümüzdeki günlerde de kaleci transferini açıklayacağını duyurdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.