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Kocasinan Şimşekspor ilk galibiyetini aldı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor bu sezon ilk galibiyetini aldı.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 9.haftasında oynanan Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor karşılaşmasında 5 gol atılırken 2 kırmızı kart çıktı.


Vali Muammer Güler Stadında oynanan zorlu doksan dakikada 2-1 geriye düşen Kocasinan Şimşekspor Kürşat Cengiz, Atakan Kökkaya ve Abdülkadir Baykaldı'nın attığı goller ile rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-Siyahlılarda Abdullah Enes Ozan ve Tugay Oflazoğlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


2019-2020 sezonundaki ilk galibiyetini 9.haftada alan Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Demirspor maçı sonrası büyük sevinç yaşadı.

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