Kocasinan Şimşekspor, Osmaniye'de şampiyon oldu

Kademe müsabakaları 76 ilden 133 takımın katılımıyla başladı. Bu sezon Kayseri'yi grup maçlarında temsil eden takımlardan Kocasinan Şimşekspor, ilk grup maçlarını Osmaniye'de oynadı.

İlk maçında Nevşehir Belediyespor'u 2-1 yenen Sarı-Siyahlı takım, ikinci maçında ise Mersin Kuvvayi Milliye takımını 2-0 yenerek grup finali oynama hakkı kazandı. Final maçında bir diğer Mersin ekibi olan Çifteler Adonisspor ile Tosyalı Stadı'nda karşı karşıya gelen Kocasinan Şimşekspor, maça Ahmet Arda Yücel, Abdülkadir Baykaldı, Mehmet Fatih Selvi, Selman Yiğit, Serhat Barış Kınık, Batuhan Bozkurt Bolat, Kadir Dinçaslan, Yasin Eker, Hamza Yıldız, Emircan Yıldırım ve Furkan Aslan ilkonbiri ile çıktı. Final maçı büyük bir heyecana sahne olurken her iki takımda gol bulamadı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı. Statü gereği uzatmalara gidilmeden penaltı atışlarına geçildi. Kayseri ekibi penaltı atışlarını Emircan Yıldırım, Kadir Dinçaslan, Selman Yiğit, Furkan Aslan ve Batuhan Bozkurt Bolat ile gole çevirdi. Rakibini penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup eden Sarı-Siyahlı takım böylece grubu şampiyon olarak tamamladı. Tosyalı Stadı'nda şampiyonluk kupasını kaldıran Sarı-Siyahlı oyuncular büyük sevinç yaşadı.

Grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 2. kademe müsabakaları 4 merkezde oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Kayseri'nin diğer temsilcisi Kayseri Şekerspor, ise Nevşehir grubunda Konya Ülkümspor ile 0-0 ve Mucurspor'a 1-0 yenilerek şampiyonaya veda etti.