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Kocasinan Şimşekspor U-15 Takımı Türkiye Şampiyonası'na veda etti

Kayseri’yi U-15 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda temsil eden Kocasinan Şimşekspor, Kırakkale’de oynadığı grup finalinde Ankara Yaşamkent’e 1-0 yenilerek şampiyonaya veda etti.

Kayseri'yi U-15 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda temsil eden Kocasinan Şimşekspor, Kırakkale'de oynadığı grup finalinde Ankara Yaşamkent'e 1-0 yenilerek şampiyonaya veda etti.


Kayseri'de klasman grubunun ardından Play-Off maçlarını da şampiyon olarak tamamlayarak U-14 Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Kocasinan Şimşekspor, grup maçları için gittiği Kırıkkale'de finale yükseldi. İlk maçında Çankırı 1074 takımını 2-0 mağlup eden Sarı-Siyahlı takım ardından Ankara Genç Kartallar takımını 1-0 yenerek grup finali oynama hakkı kazandı. Final maçında Ankara Yaşamkent ile karşılaşan Kayseri ekibi rakibinin 60. dakikada Ulaş Şükrü Yıldırım ile bulduğu gole engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu skor ile Türkiye Şampiyonası'na veda eden Kocasinan şimşekspor'da Antrenör Ahmet Karaca, ''Final maçında üstün bir futbol oynamamıza rağmen şanssız bir gol yedik. Yakaladığmıız pozisyonlardan yararlanamadık. Oyuncularımı gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum'' dedi.

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