Kocasinan Şimşekspor U-18 takımı namağlup şampiyon

2022-2023 sezonu U-18 Liginde heyecan tamamlandı. Final müsabakalarında rakipleri geçen Kocasinan Şimşekspor ve Kayseri Atletikspor takımları Kayseri'yi U18 Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.

U-18 Ligini namağlup tamamlayarak Kayseri şampiyonu olan Kocasinan Şimşekspor'da büyük sevinç hâkim. Oyuncularını yürekten kutladığını belirten Kocasinan Şimşekspor U18 Antrenörü Şuayip Ceyhan yaptığı açıklamada, “U18 takımımız U18 Liginde oynadığı 23 maçta 23 galibiyet alarak Kayseri şampiyonu oldu ve U18 Türkiye Şampiyonasına gitmeyi hak eden takımımı yürekten kutluyorum. Bu duyguyu bizlere yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir sezonun ardından artık önümüzde U18 Türkiye şampiyonluğu var. Şampiyona da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.