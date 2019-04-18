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Kocasinan Şimşekspor U17 takımı Eskişehir grubunda mücadele edecek

2018-2019 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1.

Kademe müsabakalarını kayıpsız geçen Kocasinan Şimşekspor 2. kademe grubuna adını yazdırdı.


2. kademe maçları için Eskişehir grubunda mücadele edecek olan Kayseri ekibi Kocasinan Şimşekspor hazırlıklarını sürdürüyor. 25-28 Nisan 2019 tarihleri arası Eskişehir'de yapılacak olan 2. kademe grubunda Kocasinan Şimşekspor, Aydın Yıldızspor- Akçaabatspor ve Gaziantepspor takımları ile mücadele edecek.


2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

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