Kocasinan Şimşekspor U19 takımı iyi başladı

kademede Mersin Grubunda mücadele eden Kocasinan Şimşekspor Türkiye Şampiyonasına iyi bir başlangıç yaptı.

Mersin'de oynadığı 1.kademe ilk maçında Konya Ereğlispor'u 5-1 gibi farklı sonuçla mağlup eden Kocasinan Şimşekspor bugünü dinlenerek geçirecek. Sarı-Siyahlı ekip ikinci maçında Cumartesi günü saat 16.00'da Adanaspor A.Ş ile karşı karşıya gelecek.

Konya ekibi karşısında iyi bir oyun ve performans ortaya koyan Kocasinan Şimşekspor U19 takımı aldığı farklı galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı. Sarı-Siyahlılar yarın oynayacağı maçı da kazanarak 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Adanaspor A.Ş maçı öncesi son antrenmanını bugün yapacak olan Kocasinan Şimşekspor ardından maç saatini beklemeye başlayacak.