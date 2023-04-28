Kocasinan Şimşekspor:2- Talasgücü Belediyespor: 0

Kocasinan Şimşekspor U18 takımı Kayseri şampiyonu oldu.
2022-2023 sezonunda U18 Liginde normal sezonu lider olarak tamamlayan Kocasinan Şimşekspor Play-Off finalinde dün Talasgücü Belediyespor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Kocasinan Şimşekspor aldığı galibiyetle Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Serkan Yıldırım, Tolga Selvi
Kocasinan Şimşekspor U18: Muhammed Enes Yıldız, Abdülkadir Söyler, Berat Topal, Halil Yönlü, Karahan Karahan, Talha Özyürek, Ali Bayram, Mustafa Bulut, Fikret Arda İbiş, Zekeriya Öztaş, Arda İlhan
Talasgücü Belediyespor U18: Efekan Cınkı, Mehmet Küpeli, Hayri Siviş, Talha Karaevli, Mehmet Aydemir, Ömer Kaya, Resul Oğuz, Oğuzhan Turan, Alperen Güler, Bahadır Sarıçiçekx, Emirhan Gökbaş
Goller: Zekeriya Öztaş (dk.72), Talha Özyürek (dk.84) (Kocasinan Şimşekspor)