Kocasinan, sokakların boşluğunu değerlendirdi

“Bizim öncelik verdiğimiz en önemli konu insan sağlığıdır” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan'da hemşehrilerimizin yaşaması içindir.” dedi. Hizmetlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacıyla belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

“Modern şehircilik anlayışıyla her geçen gün Kocasinan'ın çehresini değiştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bunları yaparken de hijyen ve dezenfekte çalışmalarını artırarak sürdürüyoruz. Özellikle bu süreçte modern araçlar ve profesyonel ekiplerle yaptığımız çalışmalarla nezih ve sağlıklı şartlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için yoğun olarak kullanılan alanları dezenfekte ediyoruz. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha yaşanabilir ortamlar sunabilmektir. Bu vesileyle uyarılarını dikkate alıp, hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum.”

‘Temizlik imandandır' anlayışıyla profesyonel bir şekilde hijyen temizliği yapan ekipler, tüm kamu alanları başta olmak üzere ilçenin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında etkin bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Periyodik aralıklarla devam eden çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha sağlıklı ortamlar sunuluyor.