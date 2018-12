Kocasinan, Süper Lig'e Damga Vurdu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, Türkiye Süper Ligi'nde 2018-2019 Ali Abalı Sezonu 2. Etap Müsabakalarında ikincilik elde etti. Geçen sezondaki performansına hız kesmeden devam eden takım, ligin 8. haftasını liderin sadece 1 puan gerisinde 15 puanla 2. sırada tamamladı.

Her defasında rekorları alt üst eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, Süper Lig müsabakalarında gösterdiği performansla göz doldurdu. İstanbul Tozkoparan Spor Salonunda oynanan 2.etap müsabakalarında rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen takım oyuncuları, karşılaşmayıfarklı skorlarla kazanarak, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Lige fırtına gibi başlayan Masa Tenisi Takımı, ligin güçlü takımlarından Elazığ MTİ'yi 4-1, 1955 Batman Belediyesi'ni 4-2 ve Çorum Gençlik'i 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Böylelikle Kocasinan Belediyesi, Bayanlar Süper Lig'de 8 maçta 7 galibiyet alarak, ikinci sırada yer aldı.

Her zaman spora ve sporcuya destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti. Daha sağlıklı ve daha başarılı nesillerin yetişmesinde sporun büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Sporcularımızı ve hocalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Elde ettiği başarılar sayesinde tarihe altın harflerle geçen masa tenisi takımımız, her defasında bizim gururumuz oluyor. İnşallah başarılarımızı artırarak devam ettireceğiz. Gerek Kocasinan Belediyesi gerekse şahsım adına her zaman sporcularımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bayan masa tenisi takımı oyuncuları ise kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Öte yandan Türkiye Süper Ligi 3. Etap müsabakaları ise 9-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.