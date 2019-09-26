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Kocasinan Ülküspor hedefi belirledi

Kocasinan Ülküspor sezonu ilk 3-4 takım arasında bitirmek istiyor.


Kayseri Özet Süper Amatör Küme Mehmet Özet sezonuna mağlubiyet ile başlayan Kocasinan Ülküspor, galibiyet serisine başlamak istiyor. Sezonun ilk maçında mağlup olan Kocasinan Ülküspor'da başkan Mehmet Ercan ve yöneticiler Halit Yağmur, Rıfat Dayıoğlu, Seyit İlhan, takım teknik heyet ve oyuncuları ile yemekte buluştu.


Yemek sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Mehmet Ercan, yeni sezonun tüm takım ve oyunculara hayırlı olmasını diledi. Başkan Ercan, "Lige kısa süre kala toparlandık. İlk hafta mağlup olduk. Bu hafta kazanmak istiyoruz. hedefimizi şampiyonluk olarak belirlemedik ancak kısa sürede toparlanıp şampiyonluk yarışı içerisine girmek istiyoruz. Ligi ilk 3-4 takım arasında noktalandırmak istiyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyorum" dedi.

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