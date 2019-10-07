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Kocasinan Ülküspor siftah yaptı

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kocasinan Ülküspor rakibini 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Ramazan Haymana, Halit Karacabay, Levent Yeşilyurt


Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız, Çağlar Erdemci, Talha Çoban, Erkan Polat, Harun Kahraman, Muaz Guzay, Okan Özdemir, Turan Derecik (Dk.83 Furkan Önal) Serhat Kahraman Uğurcan Bolat Ünal Arslan


Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş, Tugay Oflazoğlu, Atakan Kökkaya, Abdulkadir Baykaldı, Erdin Kaynar, Erman Çilsal, Halil Aladağ, Ümit Ergüner, Kadir Eren Üçal, Emircan Yıldırım, Furkan Aslan


Goller: Çağlar Erdemci Dk.15, Uğurcan Bolat Dk.21, Furkan Önal Dk.90+2 (Kocasinan Ülküspor), Kadir Eren Üçal Dk.5 (Kocasinan Şimşekspor)

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