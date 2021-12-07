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Kocasinan Ülküspor üst üste ikinci galibiyetini aldı

Süper Amatör Ligi’nde sezona kötü başlayan Kocasinan Ülküspor, son 2 maçından sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Amatör Ligi'nde sezona kötü başlayan Kocasinan Ülküspor, son 2 maçından sahadan galibiyetle ayrıldı.


Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu takımlarından Kocasinan Ülküspor, ligin 6. haftasında Kayseri Şekerspor'u 3-1 mağlup etti. Ligde ilk 4 hafta sonunda galibiyet alamayan Kocasinan Ülküspor 5. haftada Başakpınar Belediyespor'u 2-1 ve 6. haftada lider Kayseri Şekerspor'u 3-1'lık sonuçla yenmeyi başardı. Üst üste ikinci galibiyetini alana Kocasinan Ülküspor puanını 6'ya çıkartarak 8. sıraya yerleşti.


Kocasinan Ülküspor ligin 7. haftasında hafta sonu Talas Anayurtspor ile karşı karşıya gelecek.

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