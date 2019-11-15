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Kocasinan Ülküspor'da ayrılık

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’da Teknik Direktör Sercan Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da Teknik Direktör Sercan Erdoğan ile yollar ayrıldı.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da yönetimle anlaşmayan genç antrenör Sercan Erdoğan takımdan ayrıldı. Sezon başında takımın başına gelen ve 8 hafta takımda kalan Sercan Erdoğan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. Mavi-Beyazlı takım ile 8 maçta 15 puan toplayan Sercan Erdoğan'ın ayrılması sonrası Kocasinan Ülküspor'da antrenör arayışı başladı. Mavi-Beyazlı takımdan ayrılan Teknik adam Sercan Erdoğan yaptığı açıklamada, “ 2 yıldır görev yaptığım Kocasinan ülküden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım.Kendilerine bundan sonrası için başarılar dilerim” diye konuştu.

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