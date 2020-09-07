Kocasinan Ülküspor'un yönetimi belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’da 2020-2021 sezonu öncesi yönetim kurulu belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da 2020-2021 sezonu öncesi yönetim kurulu belli oldu.
Yeni sezon çalışmalarına ilerleyen günlerde start verecek olan Süper Amatör Küme'de başarılı olmak istiyor. Mavi-Beyazlılarda geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen Derviş Kilci'nin yönetimi kurulu üyeleri belli oldu. Yapılan toplantı sonrası görev yapıldı.
İşte Kocasinan Ülküspor'un yeni yönetimi;
Başkan - Derviş Kilci
Başkan Vekili - Ali Selimoğlu
Genel Kaptan - Seyit İlhan
Futbol Şube Sorumlusu - İnan Sungur
Kulüp Müdürü - Sadık Satılmış
Kulüp Sağlık İşleri-Başkan Yardımcısı - Dr.Cem Boztosun
Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Yasin Akkaş
Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Selami Atmaca
Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Kerim Bilgin