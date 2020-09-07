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Kocasinan Ülküspor'un yönetimi belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor’da 2020-2021 sezonu öncesi yönetim kurulu belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da 2020-2021 sezonu öncesi yönetim kurulu belli oldu.


Yeni sezon çalışmalarına ilerleyen günlerde start verecek olan Süper Amatör Küme'de başarılı olmak istiyor. Mavi-Beyazlılarda geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen Derviş Kilci'nin yönetimi kurulu üyeleri belli oldu. Yapılan toplantı sonrası görev yapıldı.


İşte Kocasinan Ülküspor'un yeni yönetimi;


Başkan - Derviş Kilci


Başkan Vekili - Ali Selimoğlu


Genel Kaptan - Seyit İlhan


Futbol Şube Sorumlusu - İnan Sungur


Kulüp Müdürü - Sadık Satılmış


Kulüp Sağlık İşleri-Başkan Yardımcısı - Dr.Cem Boztosun


Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Yasin Akkaş


Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Selami Atmaca


Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi - Kerim Bilgin

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