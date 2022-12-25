Kocasinan Yemlihaspor: 2- Yahyalıspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunun 12.
haftasında Kocasinan Yemlihaspor, zirve mücadelesi veren Yahyalıspor 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı 3 golün atıldığı zorlu maçta 2 kırmızı kart çıktı.
Stat: Argıncık Stadı
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Oğuzhan Bahçıvan, Murat Ahi
Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Yavuz, Ömer Yasin Evler, (Yusuf Berat Özbilek dk.10), Halil İbrahim Dönmez, (Mustafa Yıldırım dk.90 ?), Erkam Boyraz, (Mustafa Bartu dk.90 ?), Mustafa Erginer, Adem Yönel, Kadir Oğuz, Yakup Yalçınkaya, Kerem Teke (Hüseyin Pekşan dk.46), Muhsin Gürhan, Hasan Perk (Ferhat Yılmaz dk.65)
Yahyalıspor: Ersin İptaş (Fatih Alıcı dk.40), Ahmet Kahveci, Abdullah Büyükelbaşı, Muhammed Bekir Türkmen, Muhammet Furkan Aslan, Batuhan Duran, Enbiya Kurtuluş (Mehmet Akif Kaman dk.76), Emre Ulu, İbrahim Sadri Şimşek, Erman Deveci, Osman Şentürk
Goller: Muhsin Gürhan (dk.67 pen, dk 76) (Kocasinan Yemlihaspor), Emre Ulu (dk.23) (Yahyalıspor)
Kırmızı Kartlar: Muhsin Gürhan (dk.90+10) (Kocasinan Yemlihaspor), Batuhan Duran (dk.90) (Yahyalıspor)