Kocasinan, Yerli Ve Milli Üretimi Destekliyor

Yerli malı kullanımının öneminin vurgulandığı stantta, Kocasinan Akademi kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetlerle yerli üretime destek vererek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi.

Kocasinan Akademi kursiyerlerin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserleri, Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'nde açılan stantta sergilendi. Yerli üretim olan ürünleri kullanmaya teşvik etmek amacıyla önemli bir faaliyete imza atan Kocasinan Akademi'nin standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yaptığı hizmetlerle yerli üretime destek verdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği yerli ve milli üretim seferberliğine tam destek oluyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerde yerli malı kullanımına büyük özen gösteriyoruz. Bunlardan biri olan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjist takımının yaptığı yüzde yüz yerli ürünlerle üretilen elektrikli otomobili ‘VoltaCar Projesi'ne destek oluyoruz. Ayrıca Çözüm Merkezimizin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılması ve yüzde yüz yerli üretim olan ‘Asfalt Plenti' hizmetimiz gibi birbirinden önemli yatırımlarımızı hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Kocasinan Akademi çatısı altında birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde hanım kardeşlerimizin meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlamış oluyoruz. Böylece öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu vesile ile yerli üretime destek vererek, ülke ekonomisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Güçlü ve Büyük Kocasinan' için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Kocasinan Akademi eğitimcilerinin ve kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan stantta, dolgu bebek yapımı, geleneksel nakışlar, keçe aksesuarları, çeyiz ürünleri, takı tasarımı ve ev tekstil ürünleri gibi ürünler yer aldı.