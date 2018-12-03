Kocasinan Yunus Emre'de Kentsel Dönüşüm rüzgarı esiyor

Daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi'nin Yunus Emre Mahallesi'ndeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, “Yunus Emre Mahallesi'ni, Yeni Kocasinan'a yakışır hale getireceğiz” dedi.

“Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla mahallelerimizin değerine değer katıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın çehresinin değiştiğini belirterek, “Kocasinanımızın her bölgesinde iklim koşulları el verdiği sürece çalışmalarımız devam ediyor. Yunus Emre Mahallemizde inşaatı devam eden kentsel dönüşüm konutlarımızda ki çalışmalarımız da hızla ilerliyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, hak sahiplerine huzurlu yuvalarını teslim ederken bir yandan da yeni çalışmalarımızı başlatacağız. Tüm gayretimiz, Kocasinan'ı daha da güzelleştirerek, değer katmaktır. Şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin her birini ‘Yeni Kocasinan'a hazırlamak ve vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.