Kocasinan'da 29 Ekim coşkusu

Tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayram'ını kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 97 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etti. Bugün gelişme, ilerleme ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Daha güçlü ve daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Bu vesile ile muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum.”

Öte yandan konvoy eşliğinde mobil sahneyle 29 Ekim konseri düzenleyen Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanını mobil sahneyle turlayarak, bando eşliğinde 7'den 70'e herkese 29 Ekim coşkusu yaşattı. İlçe sakinleri de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak, marşlara eşlik edip, alkışları ile destek oldular. Kocasinan Belediyesi, ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir klip hazırladı. Kuşçu Marina, Erkilet General Emir ve belediye hizmet binasının önünde çekilen klip, büyük beğeni topladı. Renkli görüntülerin yer aldığı klip, vatandaşlardan tam not aldı.

Kocasinan Belediyesi'nin etkinlikleriyle gün boyu bayram coşkusu yaşayan Kayserililer ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.