Kocasinan'da 8 büyük proje için protokol imzalandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve hayırseverlerin katılımıyla Kocasinan'a yapılacak olan 3 adet aile sağlık merkezi, 3 adet kütüphane, cami restorasyonu ve Kuşçu Su Sporları Merkezi'nin protokolü imzalandı. Türkiye'ye model ve marka olan Kayseri'nin hayırseverlik alanında da örnek olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan'ı kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor, sosyal ve sağlık alanlarında merkez yapmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Valiliği Konferans Salon'unda düzenlenen imza töreninde, yapılacak olan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunduklarını belirterek; "Kayseri'mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri'miz hayırseverler şehridir. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda hayırseverlerimiz işbirliğiyle Kocasinan'a 3 adet aile sağlık merkezi kazandıracağız.Oruçreis Mahallesi'ne hayırseverimiz Şükrü Karaca, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ne İlbasmış ailesi tarafından Hasan İlbasmış aile sağlık merkezi yapılacak. Kentsel dönüşüm çerçevesi içerisinde yapımı tamamladığımız Ahievran Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezimize ise hayırseverimiz Kemal Yiğit ismi verildi" diye konuştu.

Kadim Erkilet'i gün yüzüne çıkarmak için yürüttükleri Erkilet Arabıdın Projesi'nin ilk çalışmasını yapmaya başladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Valiliğimizin işbirliğiyle Arabidin mescidini restorasyon ederek, gelecek kuşaklara aktaracağız. Kadim Erkilet'i kendi doğal haliyle koruyarak, gün yüzüne çıkartacağız. Ayrıca Kültür Müdürümüzle birlikte ve Kültür Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize kütüphane yapacağız. Yenişehir Mahallesi'ndeki yapmış olduğumuz tesisin iç dekorasyonu yaptıktan sonra gençlerimizin hizmetine sunacağız. Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Zabıta noktasını bir başka yere taşıdık ve buraya bir Sinan Kütüphanesi kazandıracağız. Erkilet Mahallesi'ndeki kütüphaneyi, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi haline getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Denizi olmayan bir şehirden şampiyon sporcular yetiştirmek için Kuşçu Mahallesi'ne Su Sporları Merkezi tesisini kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz işbirliğiyle planlama çalışmalarını nihayete erdirdik. Yamula Barajı2na yapacağımız tesisle kano, kürek ve yelken sporlarının yapıldığı yer olacak. Hedefimiz, ilçemizde ihtiyaç olan bölgelerde aile sağlık merkezi, kütüphane ve sosyal donatılar yaparak, vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir Kocasinan sunmaktır. Bu vesile ile hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin.”

Başkan Çolakbayrakdar'ın sunumunun ardından protokol imza törenine geçildi. İlk olarak 3 aile sağlık merkezi için protokol imzalandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve hayırseverler Şükrü Karaca, İlbasmış ailesi ve Kemal Yiğit arasında protokol imzalandı. Ardından kütüphaneler için İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dürsün ve son olarak Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğiyle Erkilet Arabidin Cami restorasyonu ve Kuşçu Su Sporları Merkezi için protokol imzalandı.

Protokol imza törenin sonrasında konuşma yapan Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, tarihi boyunca özel, devlet ve hayırsever işbirliğinin en iyi örneğini uygulayan Kayseri'nin tüm dünyaya model olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise hayırseverlere teşekkür ederek, "Kayseri hemşehrilerimiz, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için hayır işliyorlar. Böyle bir şehirde hizmet etmek ve onları temsil etmekten gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Kayseri'ye geldiğinde bir hayır işinin açılışına katılır ve orada kitaplara Kayseri halkı hakkında önemli ve değerli yazı yazdırır. O tarihten bugüne kadar Kayseri hemşehrilerimiz hayırları işliyor. Bir taraftan da milletin devlete olan güveni arttığında neler yapılabileceğinin bu en güzel göstergesidir. Bu vesileyle Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri'ye ilk geldiğinden bugüne kadar hayır işlerine şahitlik ettiğini dikkat çekerek, "Bu şehirde olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Yapılan protokol çerçevesinde Oruçreis Mahallesi'ne hayırsever Şükrü Karaca tarafından ASM, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ne hayırsever İlbasmış ailesi tarafından Hasan İlbasmış ASM, Ahievran Mahallesi'ne hayırsever Kemal Yiğit tarafından ASM, Yenişehir Mahallesi'ne Sinan Kütüphane, Fevziçakmak Mahallesi'ne Sinan Kütüphane, Erkilet Arabidin Mescidi Restorasyonu, Erkilet Mahallesi'ne Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi ve Kuşçu'ya Su Sporları Merkezi yapılacak.