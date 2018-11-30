Kocasinan'da anneler ve kızları ağaç dikti

Kocasinan Belediyesi tarafından ‘Daha Yeşil Kocasinan' çalışmaları kapsamında kız öğrenciler anneleriyle birlikte ağaç diktiler.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu sefer de Yıldızevler Mahallesi'nde Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin aileleriyle birlikte ağaç dikti. TÜBİTAK Projesi kapsamında ‘En Değerli Varlığım Annem' çalışmasıyla ağaçlandırma etkinliğine katılan kız öğrenciler, anneleriyle birlikte yeni yapılan parkta 140 fidanı toprakla buluşturdu.

Bu haftaki ağaç dikme etkinliğinin diğerlerinden bir farkı bulunduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için ağaç dikim etkinliğini düzenli bir şekilde yaptıklarını söyleyerek, “İlçemizi daha modern ve daha da güzel hale getirmek için park ve yeşillendirme çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Bu etkinlikte annelerin kızları ile birlikte fidan dikmeleri ayrı bir güzellik oldu. Yapılanların hepsi gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz içindir. Yeşillendirme çalışmalarına büyük gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğe katılan kız öğrenciler ve anneleri ise, daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.