Kocasinan'da çocuklar yeteneklerini keşfediyor

Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi'nde açılan eğitici ve bir o kadar da eğlenceli kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede açılan gitar kursuyla çocuklar hem eğlenerek gitar çalmayı öğreniyor, hem de müzikle eğitim döneminin yorgunluğunu atma imkanı buluyor.

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi'nde çocuklar, gitar çalmayı öğrenerek sanata katkı sunmayı ve ileride iyi birer gitarist olmayı hedefliyor. Çocuklar gitar kursunda; gitar çalma tekniklerini, notaları, akortları, ritimler ile teknik konuları öğreniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan'ın geleceğinin eğitimle şekilleneceğinin bilinciyle kurslara ağırlık verildiğini vurgulayarak, “Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret ve çaba sarfediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler, tatil boyunca hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Açtığımız kurslara başta çocuklarımız olmak üzere hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. İlgilerinden dolayı herkese teşekkür ederim. Özellikle Kocasinan Akademi, çocuklarımızı yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor. Aynı zamanda hanım kardeşlerimizin öğrendikleriyle, aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunmasını sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Müzik Eğitmeni Yaşar Bayraktar ise “Yaz boyunca öğrencilerimize sanatsal anlamda gitar kursları vermekteyiz. Çocuklarımızın bir enstrüman öğrenmesini hedefliyoruz. ”dedi.

Müzik yaparak yaz tatillerinin daha keyifli geçtiğini belirten öğrenciler ise verilen hizmetten çok memnun olduklarını ifade ederek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.