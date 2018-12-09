Kocasinan'da daha bilinçli nesiller için eğlenceli hijyen eğitimi

Türkiye'ye örnek çevre yatırımlarıyla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, okullarda temizlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Okullarda hijyen bilincinin oluşturulması ve enfeksiyonlara bağlı hastalıkların azaltılması amacıyla hayata geçirilen ‘Hijyen Gönüllüsü' Projesi, ilk olarak Şehit Suat Sarı Anaokulu'nda uygulamaya başlandı.

Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturarak bilinçli nesiller yetiştirilmesi amaçlayan Kocasinan Belediyesi, bu kapsamda öğrencileri hijyen konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamak için eğitim seminerleri veriyor. Bu çerçevede hijyen eğitimlerinin ilki Şehit Suat Sarı Anaokulu'nda gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi'nin ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi' tarafından hijyen temizliği ve el yıkamanın önemi gibi konular çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Ayrıca eğitimde, hastalıklardan korunmak için beden ve çevre sağlığına gereken hassasiyetin gösterilmesi konularında uygulamalı olarak bilgi verildi.

Özellikle eğitim konusundaki hassasiyetiyle takdir toplayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerin daha huzur içinde bir eğitim için en ufak ayrıntıyı dahi düşündüklerini kaydetti. Çocukların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak yatırımlar yapıyoruz. ‘Temizlik imandandır' anlayışıyla 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi' ve ‘Cami Temizleme Ekibi' kurarak Kayseri'de ilkleri gerçekleştirdik. Bu yıl ise öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde kullandıkları servislerde dezenfekte uygulamasını başlattık. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan bu çalışmalarımız, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın hijyen temizliğini erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı düzenlediğimiz eğitim seminerlerimizle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Daha sağlıklı nesiller için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Eğitim seminerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Şehit Suat Sarı Anaokulu Müdürü Fatma Halavuk ise temizliğin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Eğitim sonunda öğrencilere katılım sertifikası verilirken, seminerlerin haftanın belirli günlerinde devam edeceği bildirildi.